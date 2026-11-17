Desde el Partido Justicialista y desde la Agrupación Alternativa Justicialista han emitido sendos mensajes en conmemoración del día de la Militancia Peronista

«17 DE NOVIEMBRE DÍA DEL MILITANTE PERONISTA

En este día tan significativo para nuestra historia, reivindicamos a cada compañero y compañera que hizo, hace y seguirá haciendo de la militancia una herramienta de trasformación social.

Ser peronista es tener memoria, defender nuestras convicciones y no abandonar jamás las banderas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política.

La militancia no se construye desde la comodidad ni desde los discursos vacíos. Se construye en la calle, en los barrios, junto a los trabajadores, acompañando a quienes más lo necesitan y poniendo siempre el interés colectivo por encima de cualquier ambición personal.

En tiempos difíciles, cuando algunos pretenden convencernos de que la política no sirve, reafirmamos nuestras convicciones: Sin organización popular no hay transformación posible y sin militancia no hay futuro.

Hoy abrazamos a quienes nunca dejaron de luchar, a quienes resistieron, a quienes mantuvieron encendida la llama del peronismo y a las nuevas generaciones que asumen el desafio de continuar esta historia.

Porque ser militante es no resignarse, es creer que una Patria más justa, libre y soberana sigue siendo posible.

Con lealtad, con compromiso y con el pueblo siempre como bandera: ¡FELIZ DÍA DEL MILITANTE PERONISTA, VIVA PERÓN Y VIVA EVITA!

Alejandro Barragán (Presidente Partido Justicialista)»

COMUNICADO DE PRENSA

Desde la Agrupación Alternativa justicialista queremos saludar en este «Día del Militante» a todos aquellos que ofrecen a diario su desinteresado esfuerzo en mantener vivos los ideales peronistas. Nunca fue fácil hacerlo. Desde la proscripción del Gral Juan Domingo Perón y de tantos compañeros, muchos otros multiplicaron su inventiva silenciosa y su capacidad de lucha para seguir manteniendo vivo el ideario que nos legara el Gral Perón. Así, los textos de sus discursos se transcribian a mano, logrando burlar el cepo que intentaban imponer sobre las ideas, los recuerdos y el amor del pueblo por su líder proscripto. Hoy, como ayer, y ante la similitud de la situación proscriptiva, volvemos a enarbolar la consigna: «Luche y vuelve!!!» Por eso, saludamos a esos queridos viejos militantes. Tres Arroyos, 17/11/2026 Agrupación Alternativa justicialista