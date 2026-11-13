Una interrupción masiva en la infraestructura global de Microsoft generó severas dificultades en el acceso a Outlook, Microsoft 365 y Teams, tres de las herramientas corporativas y de comunicación más utilizadas a nivel internacional. Si bien los equipos técnicos desplegaron operativos de emergencia que permitieron iniciar un restablecimiento gradual, la compañía tecnológica aún no estableció un horario definitivo para la normalización total del servicio.

La falla, que comenzó a manifestarse de manera repentina, desató decenas de miles de reportes en plataformas de monitoreo digital como Downdetector. En detalle, Outlook concentró el grueso de los avisos con más de 97.000 notificaciones de inconvenientes, seguido por Microsoft 365 con más de 38.000 y Teams con aproximadamente 4.500 registros, reflejando el fuerte impacto en las actividades cotidianas de empresas, instituciones y usuarios particulares.

Ante la magnitud del escenario, la compañía de tecnología implementó medidas paliativas que incluyeron la suspensión de nuevas implementaciones, el redireccionamiento del tráfico fuera de los nodos comprometidos y el reinicio sistemático de servidores para descomprimir el sistema. Asimismo, las autoridades de la firma aclararon que los relevamientos iniciales no arrojaron evidencias de un ciberataque, atribuyendo el origen del problema a fallas internas en su infraestructura en la nube.

El alcance de la interrupción trascendió los límites del ecosistema de Microsoft, afectando de forma colateral a plataformas de terceros como ChatGPT y Claude, cuyos conectores e integraciones de inteligencia artificial experimentaron bloqueos temporales debido a su dependencia de los servicios afectados. Desde la compañía informaron que continúan trabajando de manera ininterrumpida para garantizar la estabilidad de las plataformas y recuperar la disponibilidad plena para la totalidad de los usuarios afectados.

Fuente: A24 Fotografía: Reuters