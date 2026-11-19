En un acontecimiento diplomático sin precedentes, los líderes de Estados Unidos, Rusia y China —Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping— mantuvieron una cumbre tripartita en la ciudad china de Shenzhen, coincidiendo con el desarrollo del foro de la APEC. El encuentro concentró la atención internacional ante la urgencia de abordar el control de armas nucleares, la seguridad energética y las tensiones en torno a Irán.

Las conversaciones, calificadas por el presidente anfitrión como un hecho de «importancia histórica trascendental», se produjeron tras el vencimiento del último tratado bilateral de reducción de armas nucleares entre Washington y Moscú. En este escenario, la administración estadounidense impulsó la necesidad de abrir un nuevo esquema de desarme que involucre también a Pekín, aunque desde el gobierno chino señalaron las marcadas diferencias existentes en el volumen de sus arsenales en comparación con las otras two potencias.

Minutos antes de la cita trilateral formal, Trump y Xi Jinping mantuvieron una reunión bilateral donde destacaron los vínculos bilaterales, mientras que la agenda general también contempló discusiones sobre la estabilidad en el estrecho de Ormuz frente a la crisis desatada en Medio Oriente. Por su parte, la expectativa de los países europeos, Ucrania y Taiwán se mantuvo latente ante el posible impacto de los entendimientos entre las superpotencias en el tablero geopolítico global.

Fuente: Todo Noticias (TN)

Fotografía: EFE – Reuters – AP