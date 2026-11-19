En una jugada clave para destrabar las negociaciones legislativas, el oficialismo decidió retirar del proyecto de reforma electoral el artículo que habilitaba las listas colectoras, uno de los puntos que mayor resistencia había generado entre los bloques dialoguistas y aliados del Senado. Con esta concesión, la Casa Rosada buscó alinear los respaldos indispensables para lograr la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El anuncio fue formalizado por la senadora y jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, durante el debate en comisiones. La legisladora explicó que, tras evaluar las objeciones planteadas por distintas fuerzas políticas, se optó por dejar fuera del dictamen el sistema de adhesiones para retornar al esquema tradicional de representación. “Volvemos al modelo que ya conocemos los argentinos: un ciudadano, un voto, una sola lista”, sostuvo.

La medida permitió encauzar los acuerdos políticos necesarios en la Cámara alta. Asimismo, el texto final mantuvo puntos centrales impulsados por el oficialismo, como la implementación de la ley de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas confirmadas en segunda instancia, modificaciones en la elección de parlamentarios del Mercosur y cambios en la publicidad electoral. Con el escollo de las colectoras superado, el proyecto quedó expedito para su tratamiento definitivo en el recinto.

Fuente: Telefe Noticias

Fotografía: Senado de la Nación