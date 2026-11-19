Con la conducción de la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, la Cámara de Senadores lleva adelante este jueves una sesión clave para debatir un paquete de proyectos de ley que buscan su sanción definitiva. Tras las negociaciones en Labor Parlamentaria con los jefes de los bloques oficialistas y opositores, el temario quedó estructurado en torno a tres ejes principales: discapacidad, propiedad privada y la inserción internacional en materia de propiedad intelectual.

Uno de los puntos centrales de la convocatoria es el proyecto de fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de discapacidad. La iniciativa busca superar el carácter transitorio de la emergencia para establecer una norma permanente que garantice la compatibilidad de las pensiones no contributivas —equivalentes al 70% del haber mínimo— con un empleo formal, implementando a su vez un esquema de auditorías y controles cruzados para transparentar los recursos.

Asimismo, el recinto trata el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que contempla la restitución de los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros (fijando topes porcentuales y territoriales) y establece modificaciones en materia de expropiaciones y desalojos. A ello se suma la discusión por la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una iniciativa resistida parcialmente por sectores de la industria local debido al impacto en los procedimientos de invención farmacéutica.

El temario de la jornada se completa con la votación de la denominada «Ley Joaquín» —impulsada tras el trágico accidente de un niño por la caída de un arco deportivo en Neuquén— que fija normas estrictas de seguridad para instalaciones recreativas, además de iniciativas sobre transporte de cargas por cabotaje y designaciones institucionales.

Fuente: A24

Fotografía: Senado de la Nación