En una modificación clave en la recta final del ejercicio, el Gobierno nacional oficializó una ampliación del Presupuesto 2026 por un total de 15,6 billones de pesos. La medida, instrumentada mediante el Decreto 1391/2026, responde a la necesidad de actualizar las partidas ante una dinámica inflacionaria que superó ampliamente la pauta inicial del 18% prevista originalmente, ubicándose cerca del 33%.

La expansión del gasto equivale a un 10,2% del presupuesto vigente e impacta de manera directa en las cuentas públicas. Como los recursos corrientes y de capital aumentaron en menor medida, la diferencia de aproximadamente 7,5 billones de pesos provocará una reducción en el superávit fiscal previsto para el cierre del año, que bajará de los 26,4 billones estimados inicialmente a unos 18,9 billones de pesos. No obstante, desde el oficialismo remarcaron que el ejercicio concluirá con un amplio margen positivo.

Entre los principales destinos de los fondos adicionales se destaca el PAMI, que concentra el mayor refuerzo presupuestario —cercano a los 10 billones de pesos— para sostener las prestaciones previsionales y de salud ante la presión de los precios. Asimismo, se asignaron unos 3,9 billones extras para el Servicio de la Deuda Pública (intereses y comisiones), además de partidas específicas para el Hospital de Alta Complejidad Esteban Echeverría y la Gendarmería Nacional. Para financiar estas prioridades, el principal ajuste recayó sobre la finalidad de Servicios Económicos.

Fuente: Infobae

Fotografía: REUTERS / Agustín Marcarian