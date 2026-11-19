Las posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno meteorológico denominado «Súper Niño» demandan una planificación preventiva focalizada en los sectores con mayor vulnerabilidad. Bajo esa premisa, la Red de Discapacidad de la Región Sanitaria I desarrolló este martes 17 de noviembre su segundo encuentro presencial en la ciudad de Monte Hermoso, una jornada de articulación regional que contó con la participación activa del Área de Discapacidad de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Durante el cónclave, los equipos técnicos compartieron proyecciones meteorológicas actualizadas y pusieron en común herramientas de acción rápida frente a eventuales temporales o inundaciones. En ese marco, la delegación tresarroyense presentó un protocolo de evacuación específico para personas con discapacidad, instrumento que ya fue puesto a disposición de Defensa Civil en el distrito. Dicha iniciativa se complementa con un relevamiento previo sobre las condiciones habitacionales y de cuidado de vecinos y vecinas que requerirían asistencia prioritaria ante una emergencia climática.

Pensiones, juntas evaluadoras y datos epidemiológicos

Además de la agenda vinculada a la gestión de riesgos climáticos, la mesa de trabajo regional abordó problemáticas administrativas y sanitarias clave para el sector: