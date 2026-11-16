Con el objetivo de consolidar y visibilizar el sector tecnológico local, la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Estrategia Productiva, organizará el 1° Encuentro de Emprendedores Digitales. La convocatoria está fijada para el próximo sábado 21 de noviembre, a partir de las 16:00 horas, en las instalaciones del Centro Cultural La Estación.

La propuesta nace como una respuesta directa a los resultados obtenidos en el reciente Relevamiento de Emprendimientos Digitales llevado adelante por la cartera comunal para diagnosticar el estado del ecosistema local. Uno de los datos más contundentes de dicho estudio reveló una demanda unánime: el 100% de los encuestados manifestó su interés en integrar una red de pares y participar de instancias presenciales de vinculación.

La jornada está abierta a estudiantes, emprendedores, trabajadores freelance y profesionales que se desempeñen en rubros como programación, marketing digital, inteligencia artificial, automatización y diversas ramas de la economía del conocimiento. El formato del evento apunta a fomentar el networking, facilitando un ámbito propicio para compartir proyectos en marcha, intercambiar experiencias laborales y generar sinergias que deriven en futuros clientes, socios estratégicos o colaboradores dentro del mismo distrito.

Al respecto, el director de Estrategia Productiva de la comuna, Emiliano Sofía, destacó el trasfondo estratégico de la iniciativa: “La propuesta forma parte de las acciones del Municipio para acompañar al ecosistema emprendedor digital, diversificar la matriz productiva local y fortalecer las oportunidades de desarrollo para los jóvenes talentos de Tres Arroyos”.

Coordenadas e inscripción

Debido a la dinámica de trabajo prevista, la actividad cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa. Los interesados en participar pueden agendar los siguientes datos operativos: