El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) confirmó una noticia de gran relevancia para la educación superior del distrito: la Licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) regresará para integrar la Oferta Académica 2027, ampliando el abanico de formación universitaria pública y gratuita en la ciudad y su zona de influencia.

El plan de estudios contempla una duración de cuatro años, estructurados en 27 materias obligatorias acompañadas por asignaturas electivas y optativas. Para facilitar el acceso y la permanencia de los estudiantes, la carrera se dictará bajo una modalidad semipresencial, articulando instancias de cursada física en la sede de CRESTA con clases virtuales sincrónicas.

Desde el punto de vista académico y profesional, la propuesta apunta a dotar a los futuros egresados de herramientas sólidas para planificar, gestionar y conducir tanto organizaciones complejas como proyectos específicos. De este modo, los licenciados estarán capacitados para insertarse en empresas del sector privado, organismos de la administración pública, entidades del tercer sector o bien para liderar sus propios emprendimientos.

Modalidad de preinscripción y contacto

Las autoridades de la casa de estudios informaron que el período de preinscripción para el ciclo lectivo 2027 ya se encuentra habilitado. El procedimiento consta de dos etapas obligatorias:

Registro online: Los aspirantes deben iniciar el trámite de manera virtual a través del portal oficial de ingreso de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP ( econo.unlp.edu.ar/ingreso/pasos-para-inscribirte-8097 ). Presentación física: Una vez completada la instancia digital, la documentación respaldatoria requerida deberá entregarse de forma presencial en la sede de CRESTA, ubicada en Maipú 270.

Para evacuar dudas o solicitar asesoramiento sobre el plan de estudios, los interesados pueden consultar el sitio web institucional ( www.cresta.edu.ar ) o contactarse directamente con la coordinadora de la carrera, Carolina Burchkardt, escribiendo a carolina.burchkardt@cresta.edu.ar .

Desde la conducción de CRESTA subrayaron el valor estratégico de sostener y expandir la llegada de carreras de grado a Tres Arroyos, consolidando un polo educativo que permite a los jóvenes y adultos de la región proyectar su futuro profesional sin necesidad de desarraigarse.