La Municipalidad de Tres Arroyos emitió un aviso preventivo ante la vigencia de un alerta amarilla por tormentas que alcanzará a todo el distrito a partir de la tarde y noche de este lunes 16, extendiéndose hacia la madrugada del martes 17 de noviembre.

De acuerdo con el reporte meteorológico oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían presentarse localmente fuertes. Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y la posible ocurrencia de granizo de manera aislada.

Frente a este escenario, las autoridades comunales difundieron una serie de medidas de prevención destinadas a resguardar la integridad de los vecinos y minimizar riesgos en la vía pública:

Circular con extrema precaución en calles y rutas, reduciendo la velocidad y manteniendo las luces bajas encendidas.

Evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de los núcleos de tormenta.

Asegurar o retirar objetos que se encuentren en balcones, patios o terrazas y que puedan ser desplazados por el viento.

Asimismo, desde el Ejecutivo local recordaron que ante cualquier inconveniente o situación de emergencia derivada de las condiciones climáticas, los ciudadanos pueden comunicarse de manera gratuita a la línea de atención municipal 147.