En el transcurso de este lunes se formalizó el relevo institucional en la cúpula de la Jefatura de Policía Comunal de Seguridad de Tres Arroyos. La ceremonia de traspaso fue encabezada por el comisario general Gonzalo Bezos, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur.

Durante el acto protocolar, el comisario inspector Carlos Ignacio Degiorgi, quien venía desempeñándose al frente de la fuerza distrital, entregó el mando al comisario inspector Diego Daniel Lara, quien desde hoy asume la conducción operativa de la dependencia local. Según se informó oficialmente, esta rotación obedece tanto a la dinámica habitual de renovación de cuadros dentro de la estructura policial como a motivos vinculados con la situación de salud del jefe saliente.

Desde la Secretaría de Seguridad municipal emitieron un comunicado expresando su reconocimiento y gratitud hacia Degiorgi por la labor desplegada durante su gestión, subrayando su compromiso, dedicación y constante predisposición en el desarrollo de las políticas de prevención del delito en el distrito.

En la misma línea, las autoridades locales felicitaron al flamante titular, Diego Daniel Lara, deseándole éxito en esta nueva etapa de gestión y ratificando la voluntad de sostener un esquema de trabajo articulado e institucional orientado a garantizar la seguridad de los vecinos de Tres Arroyos.