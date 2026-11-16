El próximo miércoles 18 de noviembre, los vecinos de Tres Arroyos tendrán una cita obligada con la gastronomía local en una nueva edición de “La Noche de las Heladerías”. A partir de las 20:00 horas, los comercios adheridos de la ciudad ofrecerán una atractiva promoción de 2×1 en la compra de cuarto kilo de helado, buscando dinamizar la actividad nocturna y celebrar la tradición del helado artesanal.

La propuesta contará con la adhesión de cinco reconocidas firmas del rubro, que abrirán sus puertas con esta modalidad promocional en nueve sucursales ubicadas en distintos sectores de la planta urbana:

Los Amores: Colón 208.

Oslo: Chacabuco 301.

Nesser: Saavedra 445 y la esquina de Colón y Lavalle.

Muffy’s: Av. Libertad 202.

Cocó: Derqui 399, Isabel la Católica 382, Maipú 244 y Lucio V. López 101.

La jornada cuenta con el respaldo institucional de la Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo. Desde el área comunal destacaron que el acompañamiento a este tipo de eventos apunta a fortalecer el consumo interno, acompañar a los emprendedores locales y generar un impulso directo en el movimiento comercial del sector heladero tresarroyense.