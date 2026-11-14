Con el objetivo de modernizar los recursos operativos y sumar instancias de capacitación en materia de prevención ciudadana, la Municipalidad de Tres Arroyos impulsará una jornada de presentación y prueba de armamento menos letal. La iniciativa, organizada en articulación con la empresa especializada Byrna, está dirigida exclusivamente a autoridades locales y representantes de las distintas fuerzas de seguridad que operan en el distrito.

La actividad tendrá lugar el próximo miércoles 18 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones del Tiro Federal de Tres Arroyos, situado en avenida Constituyentes 2500. Desde la organización confirmaron que el evento se desarrollará con normalidad independientemente de las condiciones climáticas, por lo que no se suspenderá por lluvia.

Durante el encuentro, los técnicos y representantes de la compañía exhibirán el funcionamiento de sus dispositivos y detallarán las especificaciones técnicas, el alcance y los protocolos de uso de esta tecnología. Estos sistemas están diseñados para brindar a los agentes una alternativa de intervención gradual y controlada frente a determinadas situaciones de riesgo, minimizando la posibilidad de daños irreversibles.

Desde el Ejecutivo comunal señalaron que la jornada se enmarca en una política de actualización constante, orientada a analizar y evaluar herramientas innovadoras que optimicen el desempeño policial en la vía pública. En este sentido, destacaron que el acceso a este tipo de demostraciones resulta clave para fomentar espacios de intercambio profesional y definir estrategias que redunden en una mayor protección para los vecinos.