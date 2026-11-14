En un paso clave para el fortalecimiento de la infraestructura urbana y la mejora de los servicios públicos esenciales, la Municipalidad de Tres Arroyos formalizó un convenio de colaboración con la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana. El acuerdo permitirá concretar la esperada extensión de la red de gas natural hacia dependencias comunales de alto impacto social y diversos sectores residenciales del distrito.

La rúbrica del documento estuvo encabezada por el jefe comunal, Pablo Garate, quien recibió en el palacio municipal a las autoridades de la compañía prestataria: Eduardo Minisci, gerente de la Unidad de Negocios Buenos Aires Sur de Camuzzi Gas Pampeana S.A., y Hugo Trullie, jefe del Centro de Operaciones local.

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el convenio, el plan de obras contempla un doble frente de acción. Por un lado, se garantizará la provisión del suministro a tres puntos neurálgicos para la comunidad: el Polideportivo Municipal, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Santa Teresita y el CAPS FONAVI. La llegada del servicio a estos espacios resulta fundamental para optimizar la climatización y las condiciones operativas tanto en el ámbito sanitario como en las actividades deportivas y recreativas.

Por otro lado, el proyecto proyecta el tendido de nuevos tramos de la red domiciliaria en distintos puntos de la ciudad. Con esta medida, la administración local busca dar respuesta a la demanda habitacional y acompañar el crecimiento demográfico de Tres Arroyos, facilitando el acceso a un recurso básico que incide directamente en el bienestar y la economía de las familias.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta articulación público-privada ratifica el compromiso de sostener un esquema de inversiones continuas orientado a modernizar los servicios básicos y promover un desarrollo urbano equitativo en todo el partido.