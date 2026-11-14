La tradición folclórica vuelve a tener su espacio de encuentro en Tres Arroyos. Esta noche, el grupo de danza Cerro Siete Colores realizará la quinta edición de su tradicional peña, una propuesta que este año incorpora novedades y promete una importante convocatoria de músicos, bailarines y público.

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Club El Fanal, con apertura de puertas prevista para las 19 y comienzo del espectáculo a las 21. La programación se extenderá aproximadamente hasta las 3.30 de la madrugada.

En diálogo con Radio 3 Continental, el director del grupo, Luciano Perpetto, destacó el trabajo colectivo que hay detrás de la organización y anticipó una noche con una importante participación artística.

Una de las principales novedades de esta quinta edición será la realización de un concurso de danza bajo la modalidad de contrapunto de zamba, que contará con alrededor de 12 participantes.

La competencia reunirá a bailarines de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Necochea, Mar del Plata y otras provincias.

El jurado estará integrado por Lucas Goyeneche, profesor de la Academia Mariano de Necochea; Nicolás Vilte, profesor de la agrupación Los Amigos del Folclore de Coronel Dorrego; y Karen Montes de Oca, cantora folclórica de Azul.

El escenario recibirá a diferentes artistas que le darán música y ritmo a la noche. La grilla estará conformada por:

Karen Montes de Oca.

Juan Luis y Celestia Alberti.

Arrullo Trío Folclórico.

Santiago González.

Fabián Pierini.

Salieri Folk.

Catalina Rivaliña.

Otro de los aspectos destacados será el servicio de cantina, que estará a cargo del equipo de padres y la comisión del Club Villa del Parque, con venta de choripanes, empanadas y pizzas.

Con esta quinta edición, Cerro Siete Colores vuelve a apostar al encuentro, la difusión de las tradiciones y el crecimiento de la cultura folclórica, en una noche que combinará música, danza y participación comunitaria.