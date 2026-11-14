La Fundación Campano invita a los más chicos a participar hoy, sábado 14 de noviembre, del 6° Encuentro de Pequeños Dibujantes, una iniciativa que busca estimular la creatividad y la expresión artística de niños y niñas.

La actividad se desarrollará desde las 15 horas en la sede de la Fundación, ubicada en Hipólito Yrigoyen 252, y estará destinada a participantes de entre 3 y 12 años.

Los chicos podrán inscribirse en tres categorías: de 3 a 5 años, de 6 a 9 y de 10 a 12 años. La participación será libre y gratuita.

El tema y los materiales serán libres, aunque deberán utilizarse elementos de trabajo en seco, como lápices, fibras, crayones y marcadores, sin agregado de agua. Quienes no cuenten con materiales propios tendrán algunos disponibles en el lugar.

Los participantes tendrán un máximo de una hora para realizar sus dibujos, que deberán ser creaciones originales y no copias de otros trabajos. Las producciones serán evaluadas por un jurado durante la misma jornada y habrá premios en cada categoría.

Además, todos los dibujos realizados formarán parte de una exposición en la Galería de la Fundación Campano, permitiendo compartir las creaciones con toda la comunidad.