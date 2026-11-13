El Vocal de Cámara de la Municipalidad de Tres Arroyos llevará adelante este sábado 14 de noviembre su cuarto encuentro coral, una propuesta cultural que reunirá a distintas agrupaciones de la región en el hall del Palacio Municipal.

En diálogo con la radio, la directora del Vocal de Cámara, la licenciada Mariela Tetz, brindó detalles de la actividad y destacó el crecimiento que ha tenido este encuentro, que busca generar espacios de intercambio musical y acercar nuevas propuestas corales a la comunidad.

La jornada comenzará puntualmente a las 19.30 y tendrá una duración aproximada de una hora y media a dos horas. La entrada será libre y gratuita y habrá sillas disponibles para el público.

El Vocal de Cámara será el encargado de abrir la presentación como anfitrión de la jornada. También participarán tres agrupaciones invitadas:

Coral Orense , dirigido por Gustavo Dolade.

, dirigido por Gustavo Dolade. Grupo femenino Achiras , perteneciente a la Biblioteca Popular de Coronel Pringles, bajo la dirección de Soledad Ugalde.

, perteneciente a la Biblioteca Popular de Coronel Pringles, bajo la dirección de Soledad Ugalde. Ensamble Vocal del Centro Cultural La Compañía, de Tandil, coordinado por los profesores Martín Dumont y Matías Málaga.

Tetz explicó que el encuentro ha ido creciendo año tras año y que en esta oportunidad se espera reunir entre 70 y 75 coreutas, motivo por el cual se eligió el hall del Palacio Municipal, un espacio que ofrece buenas condiciones acústicas y mayor capacidad.

En cuanto a la propuesta musical, anticipó que habrá un recorrido por distintos géneros, con especial presencia de música popular y folclórica.

El Vocal de Cámara, además, presentará canciones en distintos idiomas, entre ellos español, latín e inglés. Como cierre, todas las agrupaciones se unirán para interpretar una canción africana.

La directora también destacó el acompañamiento de la Dirección de Cultura y Educación y del Centro Cultural La Estación, espacio donde el coro desarrolla sus ensayos.

Finalmente, señaló que este año estuvo marcado por una importante renovación, con la incorporación de nuevas voces, y adelantó que antes de finalizar el año el Vocal de Cámara realizará también su tradicional concierto navideño.

La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una tarde de música y encuentro, este sábado a las 19.30, en el hall del Palacio Municipal, con entrada libre y gratuita.