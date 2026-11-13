Un proyecto educativo e inclusivo desarrollado en Tres Arroyos continúa abriendo caminos y trascendiendo fronteras. Irene Sentis, profesora de inglés, y Franco Regalía, responsable del diseño y desarrollo de las piezas, presentarán este viernes la experiencia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En diálogo con Radio 3 Continental, Sentis contó que viaja junto a Regalía para brindar una charla denominada “Cuando la pedagogía se encuentra con el diseño”, en la que explicarán cómo surgió la iniciativa y de qué manera la tecnología 3D puede convertirse en una herramienta fundamental para garantizar una enseñanza más accesible.

El proyecto nació a partir de una necesidad concreta dentro del aula: brindarle herramientas a Sebastián Dop, un estudiante ciego del profesorado de inglés, para que pudiera aprender fonética en las mismas condiciones que sus compañeros.

A partir de esa inquietud, Irene comenzó a trabajar en una alternativa que permitiera representar de manera táctil los sonidos y las posiciones necesarias para comprender la fonética inglesa. Para concretarla se puso en contacto con Franco Regalía, quien transformó la idea pedagógica en piezas diseñadas e impresas mediante tecnología 3D.

Uno de los aspectos más destacados de esta experiencia es que el proyecto comenzó a despertar interés fuera del ámbito local. Durante la entrevista, Sentis confirmó que una investigadora de la Universidad de Washington ya está utilizando el desarrollo para trabajar con un estudiante ciego que comenzó a aprender fonética inglesa.

La docente explicó que el material fue publicado con código abierto, de manera que cualquier persona o institución pueda acceder a los archivos, reproducir las piezas e incluso modificarlas o mejorarlas.

El objetivo principal es que la herramienta pueda replicarse en distintos lugares y estar al alcance de quienes la necesiten. También adelantó que, para aquellas personas que no cuenten con los medios para realizar sus propias impresiones 3D, existe la posibilidad de adquirir los materiales a través de una tienda virtual que están preparando.

La presentación en Mar del Plata estará dirigida no solamente a docentes de inglés y fonética, sino también a personas interesadas en educación, diseño y distintas temáticas vinculadas con la inclusión.

Durante el encuentro, Irene expondrá el origen y la aplicación pedagógica del proyecto, mientras que Franco explicará el proceso de diseño y desarrollo que permitió convertir aquella necesidad educativa en una herramienta concreta.

La actividad será este viernes 13 de noviembre, a las 16 horas, en el aula 24 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La entrada es libre y gratuita, aunque se solicita realizar una inscripción previa debido a la capacidad limitada del espacio.

Quienes quieran conocer más sobre el proyecto pueden encontrarlo en Instagram como 3D Phonemes, donde también están disponibles los enlaces para acceder a los materiales y realizar la inscripción.

Una experiencia que demuestra cómo una necesidad concreta puede transformarse en una solución con impacto mucho más amplio. Desde Tres Arroyos, Irene Sentis y Franco Regalía siguen demostrando que cuando la educación, la creatividad y la tecnología se ponen al servicio de la inclusión, las posibilidades no tienen fronteras.

Link de inscripción: https://forms.gle/wqWfVGt1Y7L7D4uR6