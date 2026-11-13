Para este viernes 13 de noviembre se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte de la provincia de Buenos Aires, debido al avance de un frente frío.

En el caso de Tres Arroyos, las condiciones de inestabilidad podrían intensificarse durante la tarde y la noche, con tormentas que podrían ser localmente fuertes o severas.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas de viento.

Se estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 60 milímetros, aunque estos valores podrían ser superados de manera localizada, especialmente en sectores del sur y oeste de la provincia.

Las condiciones comenzarían a mejorar progresivamente a partir de la noche del viernes, de sudoeste a noreste.

Se recomienda a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante posibles fenómenos meteorológicos intensos.