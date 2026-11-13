El secretario de Seguridad de Tres Arroyos, Juan Apolonio, brindó detalles sobre los preparativos para la próxima temporada de verano y confirmó que el próximo sábado 21 de noviembre comenzará a funcionar la guardia de guardavidas en Claromecó.

Según explicó el funcionario, el viernes 20 los jefes y encargados tomarán posición para dejar todo preparado, mientras que el sábado se incorporará el primer grupo de trabajo. En esta etapa inicial, la cobertura será en una zona reducida y con horario de 11 a 17 horas.

El cronograma contempla una ampliación progresiva del operativo. A partir del 5 de diciembre estarán habilitadas las zonas completas de vigilancia, con aproximadamente el 70% de la planta de guardavidas, mientras que el 1 de enero se alcanzará el 100% del personal.

Otro de los temas abordados fue la recuperación de los refugios de guardavidas afectados por las sucesivas sudestadas y marejadas registradas durante el invierno. Apolonio indicó que se perdieron cuatro refugios a lo largo del año y que los materiales para reconstruirlos ya están disponibles.

La decisión es avanzar con las instalaciones más cerca del comienzo de la temporada, para evitar que nuevos fenómenos meteorológicos vuelvan a provocar daños, como ocurrió el año pasado.

Por otra parte, hizo referencia al funcionamiento del denominado nodo de seguridad, ubicado en el subcentro de monitoreo de Claromecó, que cuenta con instalaciones para Prefectura y una oficina para el supervisor general de playa.

Además, el concesionario de la bajada náutica está construyendo un espacio específico para el personal de Prefectura, que realiza controles durante los horarios habilitados para el descenso de embarcaciones y vehículos náuticos.

Apolonio señaló que el objetivo es contar con presencia permanente de Prefectura, aunque reconoció que las cuestiones económicas y presupuestarias a nivel nacional dificultan la habilitación de nuevas sedes.

También advirtió sobre la creciente problemática del uso de vehículos náuticos en sectores como Dunamar, donde se incrementó considerablemente la presencia de lanchas, cuatriciclos y motos de agua. En ese sentido, explicó que se realizan recorridas preventivas por tierra y por mar, solicitando la documentación correspondiente y las habilitaciones de los conductores.

Con la puesta en marcha de la guardia de guardavidas y la ampliación progresiva de los dispositivos de prevención, Claromecó comienza a transitar los preparativos para recibir una nueva temporada de verano.