Con motivo de la realización de la Final del Año en las instalaciones del Club Villa del Parque, prevista para este domingo 15 de noviembre, las autoridades del Centro Municipal de Salud emitieron un comunicado preventivo dirigido a los asistentes y vecinos. El organismo solicitó explícitamente evitar el estacionamiento sobre las veredas y en todo el perímetro que rodea al Hospital Pirovano durante el desarrollo de la jornada deportiva.

La disposición apunta a preservar despejadas las vías de acceso rápido para garantizar el normal ingreso y egreso de las ambulancias. Desde la institución hicieron especial hincapié en el sector correspondiente al área de Pediatría —ubicado contiguo a la Morgue—, un punto neurálgico donde cualquier obstrucción vehicular podría demorar la atención frente a una urgencia médica.

Para evitar congestiones en las inmediaciones del centro asistencial, se recomendó al público utilizar calles aledañas que no interfieran con la dinámica hospitalaria. Asimismo, sugirieron a quienes residan en zonas cercanas optar por acercarse a pie al evento, destacando que la caminata representa una alternativa práctica y saludable.

Finalmente, desde la dirección del Centro Municipal de Salud apelaron al compromiso, la empatía y la responsabilidad ciudadana para respetar estas indicaciones, subrayando que la colaboración de la comunidad resulta indispensable para no entorpecer la operatividad de los servicios de emergencia.