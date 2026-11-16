La agenda cultural del distrito sumó un nuevo capítulo destacado con la realización del 4° Encuentro Coral de Tres Arroyos, una propuesta impulsada por la Dirección de Cultura y Educación de la Municipalidad que volvió a reunir a la comunidad en torno al arte vocal.

La cita tuvo lugar en el emblemático Hall del Palacio Municipal, espacio que se vio colmado de público para disfrutar de una velada marcada por la calidez artística y la calidad interpretativa. A lo largo de la jornada, las distintas agrupaciones participantes desplegaron un variado repertorio que permitió apreciar múltiples matices y expresiones del canto coral.

La organización del evento estuvo a cargo de El Vocal de Cámara, elenco estable dependiente de la cartera cultural del municipio, consolidando un espacio de intercambio y crecimiento para los coreutas de la región.

Al cierre de la actividad, desde la Dirección de Cultura y Educación transmitieron un especial agradecimiento a todos los coros, directores y artistas que formaron parte de esta cuarta edición, haciendo extensivo el reconocimiento a los vecinos que acompañaron la propuesta y respaldaron con su presencia esta celebración de la música local.