El Museo Municipal José A. Mulazzi transita este lunes el último día de exhibición de “Creaciones”, la primera muestra individual del artista local Piero D’Annunzio. Quienes deseen recorrer esta propuesta plástica podrán hacerlo hasta las 19:00 horas en la Sala Mayor de la institución, con acceso libre y gratuito.

La exposición es el resultado de un intenso proceso creativo desarrollado a lo largo del último año desde una formación autodidacta y una búsqueda personal sobre las posibilidades expresivas del dibujo. Según detalló el propio autor, el rasgo distintivo de su obra radica en la elección técnica: la aplicación de grafito directamente sobre lienzo virgen, sin imprimación previa. Este procedimiento permite que el trazo del lápiz penetre en la urdimbre del tejido natural, generando un diálogo singular entre la precisión del detalle y la textura propia del soporte.

El recorrido por la sala se organiza en tres núcleos temáticos que dan cuenta de la amplitud de intereses del artista:

Pueblos originarios y simbolismo natural: Una serie centrada en la identidad, la memoria y la permanencia de las culturas originarias del continente. A través de rostros, indumentarias y figuras cargadas de simbolismo, la obra establece un vínculo estrecho entre lo humano y lo animal —incorporando águilas, búhos y elefantes— donde ambos universos se fusionan y transforman.

Diálogo con la tradición europea: Un conjunto de estudios basados en referentes históricos como Miguel Ángel, Sandro Botticelli y M. C. Escher. En este segmento se destacan reinterpretaciones del David y La Piedad , figuras angelicales y rigurosos análisis anatómicos del cuerpo humano, poniendo especial énfasis en el dominio del escorzo y la proporción trasladados al grafito crudo.

Composiciones propias: El tramo final de la muestra reúne piezas inéditas en las que D’Annunzio despliega una simbología íntima y personal, sintetizando su actual etapa de investigación estética.

Con el cierre previsto para la tarde de hoy, la institución cultural despide una muestra que puso en valor el talento emergente de la ciudad y la experimentación sobre técnicas clásicas.