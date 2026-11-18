El Concejo Deliberante de Tres Arroyos debatirá una nueva ordenanza destinada a regular el transporte privado de pasajeros, incluyendo taxis, remises y los servicios que funcionan a través de plataformas tecnológicas, como Uber.

El proyecto fue impulsado por el bloque de Fuerza Patria y, tras las reuniones y negociaciones previas, obtuvo despacho favorable por unanimidad en la Comisión de Legislación, por lo que quedó en condiciones de ser tratado en la sesión prevista para este miércoles.

El concejal Facundo Elgart explicó que la iniciativa surgió ante el crecimiento de este tipo de servicios en distintas ciudades y la necesidad de establecer un marco normativo que contemple todas las modalidades de transporte de pasajeros.

La propuesta plantea derogar las ordenanzas existentes que regulan por separado taxis y remises y avanzar hacia una normativa unificada, incorporando también a los vehículos que trabajan mediante aplicaciones digitales.

Uno de los principales aspectos del proyecto es que los requisitos exigidos a taxis y remises también deberán ser cumplidos por los conductores que trabajen a través de plataformas tecnológicas.

Entre las condiciones contempladas se encuentran las disposiciones establecidas por las leyes nacionales y provinciales, como la documentación del vehículo, la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que deberá realizarse cada seis meses para el transporte de pasajeros, licencia de conducir profesional, seguro para personas transportadas y los antecedentes correspondientes.

En cuanto a taxis y remises, la iniciativa también contempla una flexibilización en la antigüedad permitida de los vehículos, que se ampliaría hasta los 15 años.

Elgart señaló que el objetivo es establecer condiciones equitativas para todos los trabajadores del sector y brindar un marco legal que permita organizar la actividad.

La ordenanza también prevé la creación de una tarjeta de identificación y un registro municipal específico para los conductores y vehículos que prestan servicios mediante aplicaciones.

El sistema funcionaría a través de la Dirección de Tránsito, que deberá contar con la documentación necesaria para verificar la identidad de los choferes y las características de los automóviles habilitados.

La medida busca fortalecer los controles y evitar irregularidades, como la falsificación de datos dentro de las aplicaciones.

Durante el proceso de elaboración del proyecto, los concejales mantuvieron reuniones con representantes del sector de remises. Según explicó Elgart, más de 35 trabajadores participaron de un encuentro en la comisión, donde expresaron sus inquietudes respecto de la incorporación de las plataformas digitales.

Uno de los principales planteos fue la necesidad de que todos los prestadores trabajen bajo las mismas condiciones y cumplan con idénticos requisitos, una cuestión que fue incorporada al proyecto.

La regulación y la implementación de los controles quedarán posteriormente en manos del Departamento Ejecutivo, a través de las áreas municipales correspondientes.

Con el despacho favorable de la comisión, la iniciativa llegará al recinto con un importante nivel de consenso entre los bloques y buscará establecer un marco regulatorio común para las distintas modalidades de transporte privado de pasajeros que funcionan en Tres Arroyos.