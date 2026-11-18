El secretario de Seguridad de General Lamadrid, Eduardo Poggiori, estuvo presente en Tres Arroyos durante una presentación de armas no letales, con el objetivo de interiorizarse sobre sus características y evaluar la posibilidad de incorporarlas al esquema de prevención que se encuentra desarrollando el distrito.

General Lamadrid está en las primeras etapas de conformación de su patrulla urbana, por lo que actualmente no cuenta con personal municipal destinado específicamente a esa función ni con una policía municipal. La seguridad está a cargo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo la modalidad de policía comunal.

Poggiori explicó que su presencia en la demostración respondió a la necesidad de conocer nuevas herramientas y analizar alternativas para el trabajo preventivo. En ese sentido, consideró que los dispositivos no letales podrían convertirse en una herramienta importante para intervenir en conflictos de baja intensidad, ofreciendo una alternativa que permita reducir los riesgos tanto para los efectivos como para las personas involucradas.

«Me parece que es el futuro en las respuestas de conflictos de baja intensidad, una respuesta no letal. Debemos tener algo así, debemos ir en esta dirección, no exponer al oficial y darle algún elemento válido de defensa», expresó.

El funcionario también planteó su mirada respecto del uso de armas y sostuvo que, en determinadas circunstancias, pueden representar una última línea de defensa, siempre que exista capacitación y que se cumplan las condiciones legales correspondientes.

Una ciudad pequeña y controlable

Al referirse a la situación de seguridad en General Lamadrid, Poggiori describió al distrito como una comunidad de aproximadamente 12.000 habitantes, donde los principales inconvenientes están vinculados a cuestiones de convivencia, vecindad y tránsito.

«Tenemos hechos de inseguridad, sí, como cualquier ciudad, pero no tenemos un problema de inseguridad», aclaró, al diferenciar la existencia de episodios delictivos de una situación generalizada de inseguridad.

Actualmente, el distrito cuenta con dos vehículos de cuadrícula que se desplazan de manera permanente, dentro de un esquema de prevención que busca mantener el control territorial en una localidad de dimensiones reducidas.

La visita a Tres Arroyos permitió, de esta manera, conocer nuevas tecnologías y alternativas de intervención que podrían ser consideradas en el futuro, en el marco del proceso de organización de la patrulla urbana de General Lamadrid.