La posibilidad de incorporar nuevas herramientas para la prevención del delito y la intervención ante situaciones de riesgo comienza a ser analizada por distintos municipios. En ese marco, el secretario de Seguridad de Necochea, Ángel Vázquez, participó en Tres Arroyos de una presentación y demostración de armas no letales, una tecnología que despertó interés en el funcionario.

En diálogo con Radio 3 Continental, Vázquez señaló que desde el área de Seguridad de Necochea mantienen una mirada permanente sobre las experiencias que se desarrollan en otros ámbitos y consideró interesante conocer el funcionamiento y las posibilidades de aplicación de este tipo de equipamiento.

El funcionario explicó que el municipio cuenta actualmente con camionetas destinadas a tareas de prevención, que mantienen contacto con los vecinos, y un sistema de multiagencia vinculado al monitoreo de cámaras de seguridad, desde donde se reciben alertas y se coordinan respuestas ante distintos acontecimientos.

En ese sentido, sostuvo que estas nuevas herramientas podrían constituir una alternativa para intervenir ante determinadas situaciones, especialmente cuando no se prevé una agresión de mayor gravedad, aunque aclaró que también se cuenta con la intervención policial cuando resulta necesaria.

La intención, explicó, es analizar la factibilidad de incorporar estos sistemas y evaluar su utilidad en el esquema de prevención municipal, una cuestión que posteriormente deberá ser conversada con el secretario de Gobierno y el intendente de Necochea.

La seguridad en Necochea y el movimiento turístico

Consultado sobre la situación de seguridad en Necochea, Vázquez señaló que la ciudad enfrenta problemáticas delictivas propias de los centros urbanos de mayor tamaño, a las que se suma el incremento de la población durante la temporada turística.

En ese contexto, indicó que se trabaja especialmente en los controles de ingreso y egreso de vehículos, considerando que algunos de los hechos registrados tienen vinculaciones con grandes centros urbanos de la región, particularmente Mar del Plata.

El funcionario destacó la importancia de fortalecer los controles en los accesos a la ciudad y sostuvo que se trata de una tarea sobre la que vienen insistiendo desde el área de Seguridad.

Pedido para reforzar los controles sobre la ruta

Otro de los planteos que mencionó Vázquez está relacionado con la infraestructura de seguridad vial y los destacamentos ubicados sobre las rutas de acceso.

Explicó que existe un pedido para reubicar un destacamento que actualmente quedó obsoleto por su emplazamiento, con la intención de que pueda funcionar sobre la misma ruta y mejorar las tareas de prevención.

En particular, mencionó la propuesta de avanzar con un puesto en el cruce de Arenas Verdes, una ubicación que permitiría fortalecer los controles y el trabajo conjunto entre los distritos de Necochea y Lobería.

De esta manera, la participación del funcionario necochense en la demostración realizada en Tres Arroyos se enmarcó en la búsqueda de nuevas herramientas y estrategias para fortalecer la prevención, especialmente de cara a una temporada turística que incrementará el movimiento de personas y vehículos en la región.