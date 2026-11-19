La firma Arzóz y Cia. atraviesa un año de intensa actividad en el mercado ganadero, con importantes volúmenes de hacienda consignada, una buena temporada de remates de reproductores y un balance positivo, pese a los diferentes movimientos registrados en los precios.

En diálogo con Radio 3 Continental, Tomás Arzóz destacó el trabajo desarrollado durante 2026 y la confianza de los productores que acompañaron cada una de las subastas realizadas a lo largo del año.

En lo que respecta a los remates feria, la firma logró un promedio cercano a las 800 cabezas por encuentro, superando ampliamente las expectativas iniciales. Durante el primer semestre, coincidiendo con la zafra de invernada y la salida de vacas luego de los tactos, se registraron importantes encierres.

Si bien habitualmente durante la segunda mitad del año disminuye la cantidad de remisiones por cuestiones estacionales, Garzós señaló que en esta oportunidad esa tendencia no se sintió de manera tan marcada. Como ejemplo, mencionó el remate realizado durante noviembre, que reunió entre 650 y 660 cabezas.

La actividad también tuvo un balance positivo en los remates de reproductores. Más de 20 subastas de toros formaron parte de la agenda de la firma, que cerró su temporada hacia fines de octubre, con la exposición de Dolores.

Según indicó Arzóz, fue un buen año en términos generales para las cabañas y los remates de reproductores, con resultados satisfactorios y una intensa actividad comercial.

El próximo martes 1 de diciembre, Arzóz y Cia. realizará el último remate feria de 2026 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, ubicadas en avenida Libertad y Anibal Ponce.

La subasta comenzará a las 11 horas y contará con un encierre estimado de alrededor de 600 cabezas, con importantes lotes de terneros y vientres ya anotados.

Al finalizar la actividad comercial, la firma ofrecerá un asado para agasajar a productores, clientes, amigos y colegas que acompañaron el trabajo durante todo el año.

De cara al próximo año, Arzóz adelantó que la firma comenzará su temporada de remates en febrero, adelantando un mes el inicio habitual de la actividad, que tradicionalmente comenzaba en marzo.

La decisión permitirá incorporar un remate más al calendario anual y continuar fortaleciendo el servicio de remates feria.

Finalmente, el martillero expresó su agradecimiento a los productores que confiaron sus haciendas, al equipo de trabajo, transportistas, personal de SENASA, trabajadores municipales de Marcas y Señales, a la Sociedad Rural de Tres Arroyos y a los medios de comunicación que acompañaron la difusión de cada remate.

Con un año de mucho trabajo y resultados satisfactorios, Arzóz y Cia. se prepara para despedir 2026 con su última subasta y proyectar una nueva temporada ganadera con mayor actividad desde febrero.

Foto: La Voz del Pueblo