El Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió establecer un incremento del 16% en las tarifas de referencia para el transporte de granos, luego de que fracasaran las negociaciones entre las entidades agropecuarias y las organizaciones de transportistas.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Transporte mediante un laudo, después de una nueva reunión de la Comisión Asesora del Transporte de Cargas, realizada el último jueves, que concluyó sin consenso entre las partes.

El encuentro había retomado las conversaciones tras el entendimiento alcanzado en abril, cuando se había acordado por mayoría una actualización del 14%, aunque finalmente ese incremento no llegó a ser homologado.

Durante la reunión, las entidades agropecuarias presentaron distintas propuestas para revisar los valores. CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales impulsaron inicialmente una suba del 8,3%, tomando como referencia la evolución de los costos de la actividad.

Por su parte, CONINAGRO consideró que, si se incorporaba octubre al análisis de costos, la actualización podía aproximarse al 9%. En un intento por acercar posiciones, CARBAP elevó luego una propuesta intermedia del 11,5%.

En tanto, las organizaciones de transportistas FATRAC, ATCADE y FETRA manifestaron su disposición a aceptar una recomposición del 15%.

Sin embargo, las diferencias persistieron y el rechazo de ATCADE terminó bloqueando la posibilidad de un entendimiento, por lo que la negociación pasó a un cuarto intermedio.

Ante la falta de acuerdo, el Ministerio de Transporte bonaerense decidió establecer unilateralmente una actualización del 16%, justificando la intervención en la necesidad de evitar que el conflicto derive en nuevas medidas de fuerza que puedan afectar el traslado de la producción.

La resolución generó un fuerte rechazo de CARBAP, CONINAGRO y el Centro de Acopiadores de Cereales, que cuestionaron el accionar provincial y consideraron que la decisión debilita los mecanismos institucionales de negociación al convalidar las presiones del sector transportista.

Fuente e imagen: infocielo