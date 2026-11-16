Recreativo Claromecó consiguió una victoria agónica y celebró por partida doble: se quedó con la liguilla y obtuvo el derecho a disputar la promoción por un lugar en Primera División, luego de superar a Alumni de Orense en la definición por penales.

El encuentro tuvo un desarrollo cambiante. Desde el comienzo, Alumni mostró una leve superioridad y logró ponerse en ventaja a través de Manuel Martínez. Sin embargo, la reacción del conjunto de la costa no tardó en llegar y Claudio Navarrete estableció el 1 a 1 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, el Rojito de Orense manejó la pelota y generó situaciones para volver a ponerse arriba. Cristian Roteño convirtió el 2 a 1 y todo indicaba que Alumni se quedaría con la clasificación.

Pero cuando se jugaba el tiempo de descuento, apareció Pose para aprovechar un rebote y marcar el agónico 2 a 2, llevando la definición a los penales.

Desde los doce pasos, Recreativo terminó imponiéndose por 5 a 4, en una serie cargada de emociones. Balul fue protagonista al contener ejecuciones importantes, mientras que Roppel convirtió el penal decisivo para desatar el festejo del equipo de Claromecó.

De esta manera, Recreativo Claromecó se quedó con la liguilla y ahora tendrá por delante la serie de promoción, a partidos de ida y vuelta, frente a San Martín, que finalizó penúltimo en la tabla de los promedios y deberá defender su lugar en la máxima categoría.