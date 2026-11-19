La Noche del Helado Artesanal tendrá este miércoles una nueva edición y las heladerías de Tres Arroyos se sumarán a la iniciativa con promociones especiales para incentivar el consumo y acercar sus productos a los vecinos.

En ese marco, Oslo Heladería y Cafetería ofrecerá un 2×1 en cuartos de helado, desde las 20 y hasta el cierre, previsto alrededor de la medianoche. La propuesta permitirá a los clientes aprovechar la promoción y, además, conocer diferentes sabores de elaboración artesanal.

Gerardo Guzmán y Francisco Cansado, integrantes del emprendimiento, visitaron los estudios para contar detalles de la actividad y adelantar las novedades que preparan para los próximos meses.

La iniciativa, que se desarrolla a nivel nacional desde hace varios años, busca promocionar el helado artesanal y generar una oportunidad para que el público se acerque a distintas heladerías. Según señalaron, la experiencia de ediciones anteriores tuvo una muy buena respuesta de la gente.

Oslo cuenta actualmente con 48 sabores de helado y para esta temporada incorporó tres nuevas propuestas: chocolate blanco con pistacho y frambuesa, chocolate Block y coco con dulce de leche.

Además, el emprendimiento se prepara para afrontar su tercera temporada en Claromecó. La intención es tener nuevamente operativo el local para el último fin de semana de noviembre, coincidiendo con el Enduro del Atlántico.

Para este verano, el espacio sumará un deck gastronómico y la posibilidad de incorporar un servicio de café, ampliando las alternativas para quienes visiten el balneario.

Los entrevistados también destacaron el buen funcionamiento del local de Tres Arroyos, ubicado en la esquina de 9 de Julio y Chacabuco, que cumplirá próximamente un año desde su mudanza.

Próxima apertura de Oslo Empanadas

Otra de las novedades del emprendimiento será la apertura de Oslo Empanadas, un nuevo local que funcionará en Chacabuco 341, en diagonal a la heladería.

La propuesta incluirá 28 variedades de empanadas, además de tartas, pizzas, sándwiches y ensaladas, con atención al mediodía y por la noche. La apertura está prevista para el próximo martes.

De esta manera, el emprendimiento continúa ampliando su propuesta gastronómica en Tres Arroyos, apostando a nuevos productos y servicios, mientras invita a los vecinos a participar este miércoles de la Noche del Helado Artesanal y aprovechar el 2×1 en cuarto de helado.