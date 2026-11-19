La ex concejal Marisa Marioli utilizó la Banca Ciudadana del Concejo Deliberante para transmitir distintas preocupaciones de vecinos de las localidades del distrito. Durante su exposición, cuestionó la falta de planificación y reclamó una mayor presencia del Municipio para atender las necesidades de esas comunidades.

Entre los principales planteos mencionó las dificultades para obtener turnos en la Unidad Sanitaria de Orense, los inconvenientes administrativos para pagar el servicio de cloacas y la necesidad de mejorar los controles sobre las conexiones domiciliarias. También señaló problemas en la recolección de residuos, el mantenimiento de calles, la iluminación y los espacios públicos, particularmente en Barrio Norte.

Marioli recordó además pedidos pendientes de cordón cuneta, mejoras en las plazas y trabajos de mantenimiento en el basurero y el frente costero. Asimismo, manifestó su preocupación por la falta de continuidad de algunas intervenciones preventivas, como los enquinchados, y pidió mayor atención sobre las condiciones de las bajadas al mar.

Finalmente, convocó a los funcionarios municipales a recorrer las localidades y escuchar las demandas de sus habitantes antes del tratamiento del próximo presupuesto. «Los vecinos no estamos teniendo una respuesta en función también de las contribuciones que pagamos», expresó, y resumió su mirada sobre la situación con una frase: «Siento abandono».