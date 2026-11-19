El Centro de Educación Física N° 4 de Tres Arroyos transita las últimas semanas del ciclo lectivo 2026 con una agenda cargada de actividades especiales para despedir el año. La propuesta contempla encuentros recreativos, jornadas en piletas, un campamento en Claromecó y un viaje a las termas de Tapalqué.

En diálogo con Radio 3 Continental, Miguel Lemos repasó el funcionamiento de la institución, el crecimiento de la matrícula y las diferentes actividades que se desarrollan durante el año.

En ese sentido, destacó que el CEF mantiene una matrícula importante, aunque, al tratarse de una propuesta voluntaria y gratuita, el movimiento de alumnos es permanente. Entre el 70 y el 80% de los inscriptos permanece durante todo el año, mientras que los grupos presentan distintos niveles de demanda y, en algunos casos, listas de espera.

El CEF N° 4 funciona desde 1979 y desarrolla sus actividades en distintos espacios de la ciudad. Su sede está ubicada en Lucio B. López 120, pero también utiliza el Polideportivo Municipal, la Escuela N° 15, natatorios, el Jardín 912, el Taller Protegido Despertar y la Escuela N° 14. Además, cuenta con una extensión en Cascallares, que funciona en la Escuela N° 6.

Lemos explicó que la institución busca ofrecer alternativas deportivas y recreativas que complementen las propuestas de los clubes, atendiendo a las necesidades de la comunidad. Entre las disciplinas que despiertan mayor interés mencionó la gimnasia artística, el vóley, la natación y el handball.

Sobre esta última actividad, remarcó que el Polideportivo Municipal permitió contar con un espacio adecuado para su desarrollo, con una cancha de medidas reglamentarias. También resaltó el funcionamiento del básquet masculino para adultos y el vóley femenino, que aprovechan las instalaciones de la sede institucional.

En cuanto al cierre del año, una de las actividades principales será el campamento en Claromecó, previsto para el 30 de noviembre y 1 de diciembre, destinado a chicos de entre 8 y 13 años. Para los más pequeños, de 4 a 7 años, se organizará una jornada recreativa en la pileta del Club Cazadores, con juegos y actividades acuáticas.

Los adolescentes de 14 a 18 años también tendrán una propuesta especial de cierre, mientras que los adultos y adultos mayores participarán de un viaje a las termas de Tapalqué, programado para el 28 de noviembre, con más de 90 personas que formarán parte de la excursión.

Finalmente, Lemos adelantó que ya se trabaja en la temporada de verano, que tendrá como escenarios principales la pileta municipal y el Polideportivo. En los próximos días se difundirá la propuesta completa de actividades y las modalidades de inscripción, que habitualmente se realizan de manera virtual mediante formularios publicados en las redes sociales del CEF.

Con una oferta gratuita y destinada a distintas edades, el Centro de Educación Física N° 4 continúa consolidándose como un espacio de referencia para la actividad física, deportiva y recreativa en Tres Arroyos.