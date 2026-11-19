Con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la educación superior y las demandas del sector productivo local, el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) informó que continúan abiertas las preinscripciones para la Tecnicatura Universitaria en Producción Vegetal. La carrera es fruto del convenio institucional entre la Municipalidad de Tres Arroyos y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

La propuesta académica tiene una duración de tres años y medio y apunta a formar profesionales capacitados para planificar, desarrollar y gestionar sistemas de producción agrícola. El plan de estudios integra conocimientos técnicos sobre cultivos, manejo de suelos, clima, genética y sanidad vegetal, incorporando además las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito agropecuario.

En cuanto al perfil profesional y la salida laboral, los futuros egresados contarán con herramientas para dirigir emprendimientos agrícolas, integrarse a empresas y servicios del sector agropecuario o participar en proyectos de investigación, siempre bajo un enfoque orientado a las prácticas sustentables y al cuidado de los recursos naturales.

Para facilitar el acceso de estudiantes de todo el distrito y la zona de influencia, la tecnicatura se dictará bajo una modalidad semipresencial que combinará instancias virtuales sincrónicas con encuentros presenciales en la sede de CRESTA, previstos para los días viernes y sábados.

Quienes deseen iniciar la carrera en el ciclo lectivo 2027 ya pueden registrar su preinscripción completando el formulario digital disponible en las plataformas oficiales de la institución. Asimismo, para realizar consultas adicionales, los interesados pueden acercarse a la sede de Maipú 270, ingresar al sitio web www.cresta.edu.ar o escribir al correo electrónico silvina.mate@cresta.edu.ar.