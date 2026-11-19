En el marco de las actividades por el Mes de la Tradición argentina, el Museo Municipal José A. Mulazzi de Tres Arroyos abrió sus puertas a la muestra fotográfica «Brumario», una propuesta visual del fotoperiodista y productor agropecuario Lucas Chillemi. La exhibición se encuentra montada en la Sala I. Jaka y cuenta con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

A través de una cuidada serie monocromática, el autor propone un recorrido documental por la cotidianidad del campo, retratando la potencia de la maquinaria agrícola, la presencia protagónica de los animales y la inmensidad de los paisajes rurales. En su obra, realizada a lo largo de varios años de registro, los trabajadores del agro se integran de manera orgánica al entorno, dejando testimonio de su huella en la llanura.

La muestra lleva la firma de Lucas Sebastián Chillemi Dosio, técnico en producción agropecuaria, fotógrafo profesional egresado de la escuela Motivarte e integrante de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA). Su doble pertenencia al mundo rural y al fotoperiodismo le permite abordar la temática desde una perspectiva íntima y genuina, fusionando el conocimiento del oficio de la tierra con la sensibilidad estética del registro documental.

Quienes deseen recorrer «Brumario» podrán acercarse a la sede del museo de lunes a viernes, en el horario extendido de 7 a 19 horas. La exposición permanecerá habilitada al público hasta el miércoles 2 de diciembre.