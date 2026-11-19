La Colonia Cazadores de Sueños comienza a transitar los preparativos para una nueva temporada de verano. La propuesta, que este año alcanzará su 29ª edición, ya tiene abiertas las inscripciones y cuenta con un importante equipo de trabajo para recibir a los chicos durante los meses de verano.

Miguel Lemos, uno de los responsables de la colonia junto a Francisco Tijesen, manifestó su entusiasmo por el inicio de una nueva temporada y destacó que se está conformando un equipo de 22 profesores de Educación Física y maestras de nivel inicial. La coordinación estará a cargo de Diego Ibarlucía y Marina Cortadi, con el acompañamiento de enfermeras, una preceptora y dos guardavidas.

Uno de los aspectos que distingue a la propuesta es el predio del Club Cazadores, que ofrece amplios espacios verdes y un sector de pileta especialmente preparado para las actividades recreativas. Lemos señaló que se está trabajando en el acondicionamiento de la piscina y destacó que también cuentan con salones y espacios cubiertos para desarrollar actividades durante las jornadas en las que las condiciones climáticas no permiten utilizar el natatorio.

Las inscripciones comenzaron el 19 de octubre y continúan de lunes a viernes, de 17 a 19 horas, en la sede del club, ubicada en Esteban Echeverría 1800.

Más allá de las actividades recreativas, Lemos puso especial énfasis en la enseñanza de la natación como uno de los objetivos centrales de la colonia. Explicó que se trabaja con diferentes estrategias para que los chicos puedan aprender a nadar, avanzar progresivamente de grupo y perfeccionar sus habilidades.

En ese sentido, mencionó que muchos de quienes pasan por la colonia luego se incorporan al equipo de natación del club. Incluso destacó el caso de una excolona que hoy forma parte del equipo como profesora de Educación Física y entrenadora, una muestra de cómo la actividad puede convertirse en una puerta de entrada para continuar vinculados al deporte.

Durante la entrevista también reflexionó sobre los cambios en los hábitos de los niños y adolescentes y la influencia de la tecnología. Según observó, actualmente cuesta más que los chicos permanezcan en una misma disciplina deportiva, ya que suelen probar diferentes actividades antes de encontrar aquella con la que se identifican.

Frente a ese escenario, consideró que los profesores tienen el desafío de generar propuestas atractivas que despierten el interés y la pasión por el deporte, aunque remarcó que el acompañamiento de las familias también resulta fundamental para incentivar la actividad física y sostenerla en el tiempo.

Finalmente, Lemos sostuvo que los niños y adolescentes deberían realizar alguna actividad física al menos dos o tres veces por semana, alejándose de las pantallas y generando espacios de encuentro y socialización.

Así, Cazadores de Sueños se encamina a una nueva temporada, renovando una propuesta que combina recreación, aprendizaje, actividad física y convivencia, con casi tres décadas de trayectoria en Tres Arroyos.