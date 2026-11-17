El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (Cresta) comenzó a transitar una de las etapas más importantes del año: la apertura de inscripciones para las distintas propuestas académicas del ciclo lectivo 2027.

En diálogo con Radio 3 Continental, la coordinadora de Cresta, Valeria Guido, destacó que la institución contará con una oferta récord de carreras y propuestas de formación, fruto del trabajo conjunto con distintas universidades nacionales.

La responsable remarcó que el objetivo es acercar la educación universitaria a los vecinos de Tres Arroyos y la región, ofreciendo alternativas que permitan comenzar o continuar una formación profesional sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Además, subrayó que la mayoría de las propuestas son gratuitas, con diferentes modalidades de cursada, tanto presenciales como virtuales.

Entre las principales novedades se encuentra la Licenciatura en Administración, que se dictará junto a la Universidad Nacional de La Plata. Se trata de una carrera de grado de cuatro años de duración, con modalidad presencial y algunas instancias virtuales.

También se incorpora la Tecnicatura en Producciones Vegetales Extensivas, junto a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, una formación especialmente vinculada con las características productivas de la región. La carrera cuenta además con un título intermedio y constituye una posibilidad de continuar posteriormente hacia la Ingeniería en Agronomía.

Otra de las opciones será la Tecnicatura en Diseño Gráfico y Emprendimientos Visuales, a través de la UPSO, que incluye una diplomatura intermedia.

A esa propuesta se suma la posibilidad de cursar nuevamente Marketing Digital y Comercio Electrónico, que ya había despertado un importante interés y que para 2027 tendrá una nueva alternativa junto a la UPSO, con más instancias presenciales.

La oferta también contempla una Diplomatura en Diseño de Interiores, de un año de duración, con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran la Tecnicatura en Gestión Cultural, con la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la Licenciatura en Análisis y Gestión de Datos, con su título intermedio de Analista, junto a la Universidad Nacional de San Luis.

Cresta continuará acompañando distintas propuestas que ya forman parte de su oferta académica.

Entre ellas se encuentra el curso de Perito Clasificador de Granos, que se desarrolla en las instalaciones de la institución y es arancelado.

También se mantiene el programa UBA XXI, destinado a quienes desean adelantar materias del Ciclo Básico Común para ingresar a la Universidad de Buenos Aires.

Por otra parte, la Licenciatura en Enfermería ya cerró su inscripción, al igual que la Licenciatura en Administración Agraria, que se ofrece a distancia a través de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Sobre esta última propuesta, Guido explicó que tuvo una inscripción muy importante, incluso por encima de la capacidad técnica disponible de la universidad. Por ese motivo, se encuentran trabajando con la Universidad Nacional de La Pampa para acercar una alternativa similar, orientada a los negocios agropecuarios.

Durante la entrevista, Guido destacó el valor que representa contar con una oferta universitaria cada vez más amplia en Tres Arroyos, tanto por la posibilidad de estudiar sin trasladarse a otras ciudades como por las oportunidades de desarrollo profesional que genera.

En ese sentido, compartió un dato significativo surgido de un relevamiento realizado sobre las inscripciones de algunas carreras: cerca del 70% de los inscriptos serían primera generación universitaria dentro de sus familias.

Para la coordinadora, ese indicador reafirma la importancia de continuar generando oportunidades de acceso a la educación superior.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden ingresar a www.cresta.edu.ar, dirigirse al apartado académico y consultar las distintas carreras disponibles.

Desde allí podrán completar un formulario y posteriormente serán contactadas por los coordinadores de cada propuesta, quienes indicarán los pasos para continuar con la inscripción.

También es posible acercarse personalmente a Cresta para recibir asesoramiento. Los requisitos y plazos varían según cada universidad y carrera. Algunas instituciones solicitan documentación física, mientras que otras permiten completar el trámite de manera digital.

Guido recomendó no dejar las inscripciones para último momento, ya que muchas universidades establecen como fecha límite el mes de diciembre, mientras que otras mantienen abiertas sus convocatorias hasta febrero.

Con una oferta cada vez más diversa, Cresta vuelve a apostar a la educación superior como herramienta de crecimiento personal y profesional, acercando nuevas oportunidades de formación a los habitantes de Tres Arroyos y la región.