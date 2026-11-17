Claromecó se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades Extranjeras, que este año tendrá un significado especial: se cumplen 25 años de celebraciones organizadas formalmente por la comunidad.

La actividad se desarrollará durante el próximo fin de semana en el SUM de la Escuela Secundaria Nº 10, con una propuesta que reunirá gastronomía, cultura, música y tradiciones de diferentes países.

En diálogo con Radio 3 Continental, Alicia Molina, presidenta de la comisión organizadora, brindó detalles de los preparativos y destacó el trabajo que se viene realizando para concretar una nueva edición.

La referente aclaró que las colectividades tienen una historia mucho más extensa en la localidad, aunque algunas celebraciones se suspendieron durante determinados períodos y posteriormente se conformó una comisión para darle mayor organización y continuidad al encuentro.

Un acto en homenaje a las colectividades

Uno de los momentos centrales será el acto previsto para el viernes 21 a las 10 de la mañana, en la plaza San Martín, frente a la Escuela Secundaria Nº 10.

Allí se realizará la presentación de las banderas y un homenaje a las distintas colectividades que forman parte de la historia de Claromecó.

Una de las particularidades de esta ceremonia es la iniciativa de plantar árboles en memoria de integrantes de las colectividades fallecidos. Se trata de una propuesta que se implementó hace algunos años y que permite mantener vivo el recuerdo de quienes formaron parte de esas comunidades.

Las especies y los lugares de plantación son definidos en coordinación con el personal encargado del mantenimiento de los espacios verdes.

Gastronomía, artesanos y espectáculos

La fiesta tendrá como escenario principal el SUM de la Escuela Secundaria Nº 10, donde estarán distribuidos los puestos de comidas típicas, artesanos y emprendedores.

Molina destacó que en los últimos años se incorporó la participación de artesanos y productores locales, que ahora también tendrán sus espacios dentro del salón.

La programación artística incluirá durante el sábado la apertura de la Peña Al Encuentro, la presentación de Billie Eilish junto a Claudio Menéndez, la Guardia Española de Tres Arroyos, Catalina Ruiz y el cierre musical de Manorro, con baile y DJ.

Para el domingo está prevista la actuación de Horacio Abram, el baile francés, Fabián Biellini, la Academia Halamza de danzas árabes, el grupo Marea y la agrupación Constantinopla del Mercado. El cierre estará a cargo de La Sabrosona.

La organización busca que los espectáculos se desarrollen de manera ágil y continuada para que el público pueda disfrutar de toda la programación sin que la jornada se extienda demasiado.

Una fiesta abierta a toda la comunidad

Otro aspecto importante es que la entrada será libre y gratuita. La comisión organizadora contará con una rifa de bajo costo, que tendrá como premios electrodomésticos y un carro con mercadería, elementos que fueron posibles gracias al acompañamiento de la Cooperativa Obrera.

Molina también valoró el respaldo recibido desde el área de Cultura, el municipio y el Ente Descentralizado de Claromecó para llevar adelante la celebración.

Finalmente, reconoció que uno de los desafíos hacia el futuro es lograr una mayor participación de las nuevas generaciones, ya que muchas de las personas que históricamente sostuvieron las colectividades han ido envejeciendo y algunas comunidades tienen dificultades para mantener sus representaciones.

A 25 años de aquellas primeras celebraciones organizadas formalmente, Claromecó vuelve a apostar al encuentro de culturas, la memoria de sus inmigrantes y el trabajo comunitario, con una fiesta que invita a vecinos y visitantes a compartir un fin de semana de tradiciones y música.