Con el objetivo de resguardar la integridad física de pacientes, trabajadores sanitarios y vecinos, la Municipalidad de Tres Arroyos ejecutará tareas de poda preventiva en el predio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad de Copetonas. La intervención surge como resultado de una evaluación técnica conjunta realizada por las áreas de Medio Ambiente y Atención Primaria de la Salud, en estrecha coordinación con la Delegación Municipal local.

Durante la inspección del arbolado circundante, los equipos técnicos identificaron diversas situaciones de vulnerabilidad que requieren una acción inmediata para minimizar riesgos en el entorno del establecimiento. Entre los principales peligros detectados se destacó la posibilidad de desprendimiento de ramas de gran porte o la caída de ejemplares sobre la infraestructura edilicia del centro asistencial y las zonas de circulación peatonal.

Asimismo, las autoridades advirtieron que, frente a eventuales temporales o fenómenos climáticos adversos, la caída de árboles podría bloquear los accesos principales, comprometiendo seriamente el ingreso y egreso de las ambulancias en situaciones de urgencia médica.

A través de este operativo preventivo, la administración comunal busca anticiparse a posibles accidentes, preservar las condiciones óptimas de funcionamiento del efector de salud y asegurar la continuidad de la atención primaria para toda la comunidad de Copetonas.