Con una emotiva jornada enmarcada en la celebración de La Noche de los Museos, la localidad de San Francisco de Bellocq dejó oficialmente inaugurado su nuevo Museo Histórico y Centro Cultural. El flamante espacio funciona en el emblemático edificio de la Antigua Estación de Tren —inmueble que también comparte con el Jardín de Infantes N.º 922—, resignificando así el sitio fundacional que dio origen al pueblo.

La apertura de esta institución representa la culminación de un sostenido esfuerzo comunitario impulsado por los propios habitantes, quienes trabajaron durante largo tiempo con el propósito de rescatar, conservar y difundir la memoria colectiva de la localidad.

El acto inaugural estuvo encabezado por el intendente municipal, Pablo Garate; el delegado local, Marcos Taboada; y el director de Cultura y Derechos Humanos, Tomás Paniga, acompañados por hacedores culturales y una nutrida concurrencia de vecinos.

Durante la ceremonia, el acervo del museo recibió significativas incorporaciones. Por un lado, autoridades del Museo de Bellas Artes de Tres Arroyos (MUBATA) —institución que colaboró activamente en la concreción del proyecto— hicieron entrega de un ejemplar de las primeras partituras del Himno de Tres Arroyos. Asimismo, se sumó una obra pictórica del artista Sergio Caraduje, figura profundamente vinculada al edificio tras haber residido y dictado clases allí durante años.

El encuentro también incluyó un espacio para la investigación histórica: la docente María Angélica Chamús presentó Marcas Poblacionales, una detallada reseña sobre las raíces y los inicios de San Francisco de Bellocq, fruto de años de estudio y trabajo en el ámbito educativo.

Más allá de su rol como reservorio patrimonial, el lugar proyecta consolidarse como un centro activo de creación y encuentro comunitario. En esta línea, Diana Roppel, referente de Turismo y flamante coordinadora de la entidad, convocó a la población a acercarse con iniciativas culturales y artísticas. Quienes deseen presentar propuestas o coordinar visitas guiadas para recorrer las salas deberán comunicarse previamente con la Delegación Municipal de San Francisco de Bellocq o con la Dirección de Turismo del distrito.