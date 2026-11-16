Después de más de un año sin presentarse el boxeo como espectáculo en Tres Arroyos, el Polideportivo Municipal Carlos Rivada volvió a recibir una velada pugilística que combinó combates amateurs y profesionales, con una aceptable respuesta del público.

El festival, organizado por el gimnasio Los Ranchos, tuvo como uno de sus principales atractivos la presentación de Jeremías Ulibarre, quien consiguió una contundente victoria ante Matías Areco, representante del conurbano bonaerense.

El boxeador tresarroyense, conocido como «El Gaucho», se impuso por puntos en un fallo unánime de los tres jurados, que coincidieron en una tarjeta de 59 a 51. De esta manera, Ulibarre volvió a sumar una victoria ante el público local después de un prolongado período sin combatir en la ciudad.

La noche también tuvo dos títulos bonaerenses en juego y ambos quedaron en manos de representantes de la región.

Valentín Ulibarre se consagró campeón tras vencer por puntos y en fallo unánime a Diego Damelio, de Villa Gesell. Por su parte, Bautista Codagnone, oriundo de Reta, consiguió su tercera corona bonaerense al derrotar a Santiago Quinteiro, de Mar del Plata.

Para Codagnone se abre ahora una nueva oportunidad deportiva: tendrá la posibilidad de competir en Las Flores frente a los mejores exponentes de la provincia, en el denominado «Súper 4 Bonaerense».

En el programa de combates preliminares también se destacaron las actuaciones de representantes del gimnasio Prados de Tres Arroyos. Abraham Spizuoco derrotó a Octavio Fernández, mientras que Dylan López se impuso ante Axel Orellana, llegado desde Villa Gesell.

La velada significó el regreso del boxeo como espectáculo a Tres Arroyos, con una propuesta que permitió disfrutar de numerosos enfrentamientos y acompañar a los representantes locales. Si bien la convocatoria no fue multitudinaria, la concurrencia resultó aceptable y dejó conformes a los organizadores del festival.