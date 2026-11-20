A pocas horas de que comience la actividad oficial por los lugares de privilegio en la clasificación, el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 se vio sacudido por una serie de penalizaciones que alterarán por completo la configuración de la grilla de salida. Un total de cinco pilotos fueron sancionados por superar el límite reglamentario en el uso de elementos de sus unidades de potencia y componentes electrónicos.

Entre los afectados más destacados se encuentra el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien incorporó el quinto motor de combustión interna de la temporada —excediendo la cuota permitida de cuatro—, lo que le acarreará un retroceso automático de 10 posiciones en la largada. Una situación idéntica afrontará el español Carlos Sainz con su monoplaza de Williams, penalizado también con diez lugares por montar el quinto turbo del año.

Por su parte, el campeón mundial Kimi Antonelli debió instalar la sexta unidad de motor de combustión interna en su monoplaza, mientras que el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) acumulará una sanción de diez puestos tras modificar la batería y la centralita electrónica. El caso más extremo recae sobre Oliver Bearman (Haas), quien debió reemplazar múltiples elementos de su unidad de potencia —incluyendo el motor térmico, el turbo y el MGU-K—, acumulando un castigo de 35 posiciones que lo obligará a largar desde el fondo de la parrilla y apostar a una compleja remontada en las extensas rectas del trazado urbano.

Fuente: Infobae

Fotografía: REUTERS / Agencia EFE