En un fallo de alto impacto económico e institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga deberán solicitar autorización al Estado antes de incrementar las cuotas de sus planes de salud. La decisión del máximo tribunal deja sin efecto la desregulación total dispuesta a finales de 2023, restituyendo los mecanismos de control sobre los precios del sector.

La resolución, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se originó a partir de un recurso de amparo presentado por una afiliada contra una empresa de medicina privada que había aplicado fuertes subas consecutivas. Al analizar la controversia, los magistrados declararon la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, al considerar que el Poder Ejecutivo no justificó de manera suficiente las razones de necesidad y urgencia requeridas para eliminar las facultades de fiscalización estatal que regían por ley.

Con este pronunciamiento, la Superintendencia de Servicios de Salud volverá a tener la potestad de revisar, evaluar y autorizar los ajustes en las cuotas de las prepagas en función de los criterios y las variaciones en la estructura de costos de las entidades. Si bien el fallo no fija un tope automático atado de manera directa a la inflación ni retrotrae de forma masiva los precios anteriores, abre el camino para la revisión de cientos de causas judiciales análogas que se encontraban pendientes en distintos tribunales del país.

Fuente: Telefe Noticias

Fotografía: Archivo / Télam – NA