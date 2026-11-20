Un informe elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral reveló que el 37% de los niños de 4 años en la Argentina ya utiliza teléfonos móviles, ya sean propios o compartidos. El relevamiento, dado a conocer en el marco del Día Mundial de la Infancia, advierte sobre una tendencia hacia la digitalización cada vez más temprana de los menores y sus consecuencias en las habilidades de aprendizaje y socialización.

De acuerdo con el documento titulado “Conectados y en riesgo”, el uso de dispositivos experimenta un crecimiento constante a medida que avanza la edad, alcanzando al 87% de los chicos a los 12 años y llegando a un porcentaje casi universal entre los adolescentes de 17. Asimismo, los datos señalan que la edad promedio en la que un niño recibe su primer teléfono propio se ubica en los 9,6 años, mientras que el 79% de los menores de 13 años ya participa en redes sociales a pesar de las restricciones formales de las plataformas.

Las autoras de la investigación destacaron que el celular se ha transformado en un recurso cotidiano dentro de la crianza, frecuentemente utilizado para entretener, calmar o gestionar momentos de espera. Sin embargo, advirtieron que este reemplazo del aburrimiento y el juego libre incide directamente en la capacidad de atención sostenida, perjudicando los procesos de autorregulación y concentración fundamentales para el desarrollo escolar y emocional.

Por otra parte, el estudio profundizó en las desigualdades de acceso a herramientas de estudio y en los riesgos asociados a la exposición prolongada a contenidos digitales, tales como las dificultades escolares declaradas por los propios jóvenes, la exposición a publicaciones sobre modificaciones corporales, el juego online y situaciones de vulnerabilidad en entornos virtuales.

Fuente: Infobae

Fotografía: Freepik / Universidad Austral