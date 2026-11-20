El Club Sportivo Olimpo de Tres Arroyos dio a conocer al flamante adjudicatario del sorteo correspondiente al mes de octubre de 2026 de su 5° Rifa anual, iniciativa que se desarrolla bajo el lema “Tu sueño más cerca” en conjunto con Pardo Inmobiliaria y el loteo Alem Barrio Abierto. En esta oportunidad, el favorecido fue Gonzalo Gastelu, quien resultó ganador del premio mensual previsto en el cronograma oficial.

La entrega y el reconocimiento formal se llevaron a cabo en las instalaciones de la sede social de la institución tresarroyense, frente a la tradicional vitrina de trofeos. Durante el encuentro, el ganador —acompañado por un niño que exhibió el bono correspondiente— posó junto a directivos de la entidad aurinegra, institución que celebra este año su 80° aniversario (1946-2026).

Desde la organización destacaron la continuidad de los sorteos mensuales y el acompañamiento permanente de socios, simpatizantes y vecinos de la ciudad, quienes participan de esta propuesta institucional destinada a seguir impulsando el crecimiento deportivo y social del club.