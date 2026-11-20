La Escuela Secundaria N° 6 y el Anexo 3061 de Tres Arroyos comenzaron el período de preinscripción para el ciclo lectivo 2027. En diálogo con Radio 3 Continental, la directora de ambas instituciones, Flavia Ricci, destacó el trabajo realizado durante el año y definió a las escuelas como espacios inclusivos y de puertas abiertas para todos los estudiantes.

La Secundaria N° 6 cuenta con una matrícula de 130 alumnos y ofrece el título de Bachiller con orientación en Economía y Administración. Por su parte, el Anexo 3061 tiene 40 estudiantes y funciona en Olivero Duran 3500, en un entorno semiurbano, con características vinculadas al sector de quintas. Allí se dictan primero, segundo y tercer año, y quienes finalizan el ciclo básico pueden continuar sus estudios en la Secundaria N° 6.

Ricci explicó que las familias interesadas ya pueden acercarse para conocer las instituciones y realizar la preinscripción. La inscripción formal comenzará en diciembre. La Secundaria N° 6 funciona en Cangallo 190, esquina La Madrid, mientras que el Anexo 3061 desarrolla sus actividades en turno mañana, de 7.30 a 12.50. La directora también destacó el funcionamiento del aula de fortalecimiento, destinada a jóvenes de entre 15 y 17 años con trayectorias educativas discontinuas.

Finalmente, Ricci remarcó que el objetivo es garantizar no solamente el acceso a la educación secundaria, sino también la permanencia y el egreso de los estudiantes. Las familias que necesiten realizar consultas pueden comunicarse al 2983-426313 o acercarse directamente a cualquiera de las dos instituciones para recibir información sobre la propuesta educativa.