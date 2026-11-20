Una celebración litúrgica en el Santuario de San Pío de Pietrelcina, ubicado en la localidad italiana de San Giovanni Rotondo, tuvo un cierre inesperado y de fuerte impacto espiritual. Al término de la misa, el cardenal albanés Ernest Simoni recitó en latín el Exorcismus in Satanam et Angelos Apostaticos, la tradicional oración de liberación compuesta por disposición del Papa León XIII.

Mientras el purpurado pronunciaba la solemne plegaria, la transmisión televisiva de Padre Pío TV captó de fondo una serie de gritos y sonidos extraños que rápidamente llamaron la atención de quienes seguían la ceremonia en directo. La secuencia, que quedó registrada en video, se viralizó en las últimas horas y reavivó el debate sobre las prácticas de sanación y combate espiritual dentro de la Iglesia católica.

Minutos antes de iniciar el rezo, Simoni se dirigió a los presentes para invitarlos a pedir por la paz mundial, por las autoridades y por el Sumo Pontífice. Asimismo, definió a la oración como “la más poderosa para eliminar las fuerzas satánicas” y la vinculó con la protección de la humanidad frente a calamidades y conflictos bélicos, rememorando antecedentes similares como el realizado en octubre de 2025 en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Fuente: Todo Noticias (TN)

Fotografía: EWTN News