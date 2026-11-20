En el marco de la reciente sesión legislativa, el Senado de la Nación aprobó dos proyectos de gran relevancia estratégica para el sector agroindustrial y las economías regionales de todo el país. Se trata de la media sanción al nuevo régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria, y de la sanción definitiva de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

En primer término, la Cámara alta otorgó media sanción al proyecto que modifica la ley de cabotaje vigente —con más de 80 años de antigüedad— para permitir que barcazas de bandera extranjera operen en el traslado de mercaderías entre puertos nacionales. La iniciativa, impulsada fundamentalmente por los gobernadores del Norte Grande, busca superar los cuellos de botella logísticos y reducir los costos de transporte fluvial a través de la hidrovía hacia los principales puertos exportadores del Paraná y el Mar Argentino. Si bien se mantienen bajo reserva de bandera nacional actividades sensibles como la pesca y el transporte de hidrocarburos, la medida fue celebrada por entidades como el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) por ampliar la oferta de bodega para cereales, oleaginosas y economías agroforestales, además de abaratar el traslado de insumos clave como fertilizantes y maquinaria.

Por otro lado, el recinto convirtió en ley de forma definitiva la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un instrumento administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que permite tramitar la protección de invenciones en más de 150 países a través de una solicitud unificada ante el INPI. De este modo, la Argentina se alinea con los estándares globales en materia de propiedad intelectual, facilitando que PyMEs, startups tecnológicas y desarrollos vinculados a la biotecnología y la cadena agroalimentaria puedan proyectar sus innovaciones en los mercados internacionales con mayor previsibilidad y menores plazos administrativos.

Fuente: Infocampo

Fotografía: Archivo / Ilustrativa