En el marco de la XI edición de la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la Sociedad Italiana de Tres Arroyos llevará adelante una nueva propuesta de su ciclo “Cucina con noi”, con una clase dedicada a dos clásicos de la gastronomía de ese país.

La iniciativa se desarrolla del 16 al 22 de noviembre y busca difundir los valores de la dieta mediterránea, la tradición culinaria y la excelencia agroalimentaria y vitivinícola italiana. En esta edición, el eje temático es “Cocina italiana patrimonio UNESCO: territorios y cadenas de suministro de excelencia”.

En adhesión a esta celebración, el chef italiano Gaetano Bonvissuto, junto a los integrantes del Grupo de Cultura de la Sociedad Italiana, coordinará el encuentro previsto para el miércoles 25 de noviembre, a partir de las 19 horas.

Durante la jornada, los participantes aprenderán a preparar risotto al funghi, elaborado con arroz Carnaroli y tres variedades de hongos mediante la técnica Pilaf, y el tradicional postre italiano tiramisù.

Como en anteriores talleres, los asistentes tendrán una participación activa en la elaboración de los platos y, una vez finalizada la preparación, compartirán una degustación.

La organización dispondrá de todos los ingredientes y utensilios necesarios. La actividad tendrá lugar en la sede de avenida Moreno 137, planta baja, con cupos limitados y un valor de $38.000 por persona, que incluye bebida.

Los interesados en participar deberán reservar su lugar enviando un mensaje de WhatsApp al 549002 o al 404269.