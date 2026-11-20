Los mercados financieros volvieron a mostrar señales de tensión este jueves en una rueda caracterizada por la cautela hacia los activos locales. El indicador de riesgo país, elaborado por el banco JP Morgan, experimentó un marcado incremento que lo devolvió por encima de los 900 puntos básicos, presionado por la caída generalizada de los títulos públicos.

La tendencia negativa también se reflejó en Wall Street, donde los ADR y las acciones de empresas argentinas operaron con fuertes bajas que en algunos casos superaron el 5%. Entre las mayores mermas de la jornada se destacaron los papeles del sector financiero y energético, en sintonía con un contexto externo adverso y con el impacto de la incertidumbre local de cara al tramo político y económico que se avecina.

En paralelo al comportamiento bursátil, el mercado cambiario registró una nueva presión alcista: el dólar oficial operó al alza y la cotización minorista en el Banco Nación avanzó hasta los $1585, marcando un nuevo máximo nominal. Analistas de la plaza financiera advierten que la volatilidad responde tanto a factores globales como a la necesidad de los inversores de obtener mayor claridad sobre las variables macroeconómicas y los compromisos financieros de los próximos períodos.

Fuente: Todo Noticias (TN)

Fotografía: AP