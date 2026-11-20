En una extensa sesión cargada de definiciones institucionales, el Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el nuevo régimen permanente de pensiones no contributivas y prestaciones por discapacidad, y otorgó media sanción —con modificaciones— al proyecto de reforma sobre el régimen de propiedad privada y tierras rurales. La jornada dejó además la sanción definitiva de la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y de la denominada «Ley Joaquín».

El proyecto de Fortalecimiento y Sostenibilidad del Sistema de Discapacidad fue aprobado por unanimidad con 71 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones. La normativa reemplaza el esquema transitorio de emergencia y garantiza una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, manteniendo el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito de acceso. Como punto destacado, la ley habilita la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el empleo formal registrado —siempre que los ingresos individuales no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles—, asegura la cobertura médica a través del Programa Incluir Salud e incorpora un cronograma para regularizar las deudas pendientes con los prestadores.

Por otra parte, con 42 votos a favor y 26 en contra, la Cámara alta aprobó el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada». La iniciativa restablece los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos o capitales extranjeros —fijando un tope máximo del 15% de la superficie productiva nacional o provincial y un 30% por nacionalidad— e introduce criterios precisos respecto a los bienes que pueden ser alcanzados por una declaración de utilidad pública en procesos de expropiación.

Asimismo, el recinto convirtió en ley la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), con 47 votos afirmativos y 22 negativos, dando cumplimiento a compromisos asumidos en el marco de acuerdos comerciales internacionales. Finalmente, los senadores sancionaron por unanimidad la «Ley Joaquín», que establece estrictas normas técnicas de seguridad, anclaje y mantenimiento para arcos y estructuras deportivas en clubes, escuelas y espacios públicos o privados.

Fuente: A24

Fotografía: Senado de la Nación (@SenadoArgentina)